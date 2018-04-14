Франция опубликовала доклад о химической атаке в Думе

МИД Франции опубликовал рассекреченный доклад о химической атаке, которая, по утверждению западных стран, произошла 7 апреля в сирийском городе Дума.

Об атаке, которая произошла после отказа части боевиков «Джейш аль-Ислам» сдаться сирийским властям, одновременно сообщили несколько источников, в том числе медицинские организации, «информация которых в целом достоверна», говорится в докладе. По данным Франции, в больницы Восточной Гуты вечером 7 апреля обратилось множество пациентов с симптомами отравления химическими веществами.

Изучив опубликованные в соцсетях видео и фотографии, французские специалисты «с большой долей уверенности» заключили, что большинство материалов не сфабрикованы. Симптомы у пострадавших и погибших, видные по этим материалам, соответствуют воздействию химического оружия.

В докладе сказано, что Сирия, по данным Франции, скрыла от Организации по запрещению химического оружия часть своих запасов и мощностей. После химатаки в апреле 2017 года в Сирии, по подсчетам французских властей, 44 раза было использовано химическое оружие; в 11 случаях спецслужбам удалось получить улики, подтверждающие эти подозрения.

«На основании всесторонней оценки и данных разведки, в отсутствие химических образцов для анализа, Франция делает вывод, что 7 апреля в Думе была проведена химическая атака, и что единственная правдоподобная версия — что это была атака сирийской армии в рамках масштабного наступления в Восточной Гуте», — сказано в докладе.