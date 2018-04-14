Франция опубликовала доклад о химической атаке в Думе

МИД Франции
12:12, 14 апреля 2018
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МИД Франции опубликовал рассекреченный доклад о химической атаке, которая, по утверждению западных стран, произошла 7 апреля в сирийском городе Дума.

Об атаке, которая произошла после отказа части боевиков «Джейш аль-Ислам» сдаться сирийским властям, одновременно сообщили несколько источников, в том числе медицинские организации, «информация которых в целом достоверна», говорится в докладе. По данным Франции, в больницы Восточной Гуты вечером 7 апреля обратилось множество пациентов с симптомами отравления химическими веществами.

Изучив опубликованные в соцсетях видео и фотографии, французские специалисты «с большой долей уверенности» заключили, что большинство материалов не сфабрикованы. Симптомы у пострадавших и погибших, видные по этим материалам, соответствуют воздействию химического оружия.

В докладе сказано, что Сирия, по данным Франции, скрыла от Организации по запрещению химического оружия часть своих запасов и мощностей. После химатаки в апреле 2017 года в Сирии, по подсчетам французских властей, 44 раза было использовано химическое оружие; в 11 случаях спецслужбам удалось получить улики, подтверждающие эти подозрения.

«На основании всесторонней оценки и данных разведки, в отсутствие химических образцов для анализа, Франция делает вывод, что 7 апреля в Думе была проведена химическая атака, и что единственная правдоподобная версия — что это была атака сирийской армии в рамках масштабного наступления в Восточной Гуте», — сказано в докладе.

«Без сомнения, Россия оказывала Сирии активную военную помощь во время операции по занятию Гуты. Более того, она предоставляла сирийскому режиму постоянное политическое прикрытие при применении химического оружия, как в Совбезе ООН, так и в ОЗХО», — сказано в документе.

МИД Франции
В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по нескольким объектам в Сирии, которые, как утверждается, являются частью сирийской программы химического оружия.
Это было сделано в ответ на химатаку 7 апреля, в результате которой, по сообщению Всемирной организации здравоохранения, погибли около 70 человек и у 500 появились симптомы отравления.
Сирия и России отрицают, что в Думе произошла химическая атака. 13 апреля Россия заявила, что сообщения об атаке были провокацией, организованной Великобританией. По утверждению российских властей, ни у кого из обратившихся в больницы в тот день не было симптомов поражения химическим оружием.

Война в Сирии

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