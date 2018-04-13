В Уфе пять человек погибли в канализационном колодце. Четверо из них пытались спасти пятого

Интерфакс
10:07, 13 апреля 2018
Надежный источник

В Уфе в колодце канализационной системы погибли пять человек. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление скопившимся в колодце газом.

Как сообщила пресс-служба мэрии Уфы, на территории одного из ресторанных комплексов в колодец упал сотрудник. Шестеро его коллег попытались его спасти, спустившись в колодец.

«К сожалению, спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь — они погибли», — сказал сотрудник пресс-службы.

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