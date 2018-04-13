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Центробанк отозвал лицензию у системы денежных переводов «Лидер»

Банк России
06:10, 13 апреля 2018
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Центральный банк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Лидер», которая управляет одноименной системой денежных переводов. Решение было принято 13 апреля.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что «Лидер» в течение года неоднократно нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В чем заключались конкретные нарушения, не уточняется.

Лицензия была отозвана в том числе из-за наличия «реальной угрозы интересам кредиторов».

Система «Лидер» создана в 2003 году. У нее больше 300 пунктов оплаты в Москве. В 2016 году «Лидер» отчитался о чуть более 3 миллионах рублей чистой прибыли — в четыре раза меньше, чем годом ранее.
«Лидер» попала в список платежных систем, работа которых с 2016 года запрещена на территории Украины.

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