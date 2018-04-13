Центробанк отозвал лицензию у системы денежных переводов «Лидер»

Центральный банк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Лидер», которая управляет одноименной системой денежных переводов. Решение было принято 13 апреля.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что «Лидер» в течение года неоднократно нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В чем заключались конкретные нарушения, не уточняется.

Лицензия была отозвана в том числе из-за наличия «реальной угрозы интересам кредиторов».