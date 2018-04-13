Сайт Vesti.ru удалил материал об обходе блокировки Telegram

Сайт Vesti.ru (совместный проект каналов «Россия 1» и «Россия 24») удалил материал, рассказывающий о способах обхода блокировки мессенджера Telegram.

Статья под заголовком «Telegram, живи!» была опубликована в разделе Hi-tech утром 13 апреля, за два с половиной часа до вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке мессенджера на территории России.

После судебного решения эта инструкция по обходу блокировки привлекла значительное внимание пользователей соцсетей. Спустя некоторое время статья была удалена, но ее копия доступна в кэше Google.

При этом на сайте осталась статья об альтернативах запрещенному Telegram. В материале вместо мессенджера Павла Дурова предлагается использовать программы TamTam, ICQ и Viber.