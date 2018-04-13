Михаил Прохоров продал «Бруклин Нетс» основателю Alibaba

Российский бизнесмен Михаил Прохоров завершил сделку по продаже принадлежащей ему доли в клубе Национальной баскетбольной лиги «Бруклин Нетс».

Новым владельцем 49% процентов клуба стал один из руководителей и основателей китайской интернет-компании Alibaba Джозеф Цай.

По условиям сделки, Цай в 2021 году имеет право довести свою долю в клубе до контрольного пакета, выкупив у Прохорова недостающие акции.

Сумма сделки официально не раскрывается. По данным Nets Daily, принадлежавший Прохорову пакет акций продан за 1,15 миллиарда долларов. Таким образом, пишет издание, стоимость всего «Бруклин Нетс» оценена в рекордные для НБА 2,35 миллиарда долларов.

В сделку не включена арена Barclays Center, владельцем которой остаются структуры Прохорова.