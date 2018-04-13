За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

Михаил Прохоров продал «Бруклин Нетс» основателю Alibaba

NBA
06:04, 13 апреля 2018
Надежный источник

Российский бизнесмен Михаил Прохоров завершил сделку по продаже принадлежащей ему доли в клубе Национальной баскетбольной лиги «Бруклин Нетс».

Новым владельцем 49% процентов клуба стал один из руководителей и основателей китайской интернет-компании Alibaba Джозеф Цай.

По условиям сделки, Цай в 2021 году имеет право довести свою долю в клубе до контрольного пакета, выкупив у Прохорова недостающие акции.

Сумма сделки официально не раскрывается. По данным Nets Daily, принадлежавший Прохорову пакет акций продан за 1,15 миллиарда долларов. Таким образом, пишет издание, стоимость всего «Бруклин Нетс» оценена в рекордные для НБА 2,35 миллиарда долларов.

В сделку не включена арена Barclays Center, владельцем которой остаются структуры Прохорова.

Ранее самым дорогим клубом НБА, исходя из оценки при продаже, считался «Хьюстон Рокетс». В 2017 году этот клуб был продан за 2,2 миллиарда долларов.
Михаил Прохоров купил «Бруклин Нетс» в 2009 году, когда клуб носил название «Нью-Джерси Нетс». Стоимость сделки была символической, но Прохоров принял на себя долговые обязательства клуба и согласился профинансировать строительство новой арены.
О планах Прохорова продать долю в «Бруклин Нетс» впервые стало известно в начале 2015 года. Forbes тогда сообщал со ссылкой на источники, что российский бизнесмен оценивает весь клуб в три миллиарда долларов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Как изменился приговор Алексею Улюкаеву после апелляции. В одной картинке

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы