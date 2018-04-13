Из еврокубков вылетел последний российский клуб. Лондонский «Арсенал» выбил ЦСКА из Лиги Европы
ЦСКА в ответном матче ¼ Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2 и по итогам двух встреч вылетел из турнира.
Мячи в ворота «Арсенала» забили нападающий Федор Чалов и защитник Кирилл Набабкин. Голы ЦСКА забили нападающий Дэнни Уэльбек и полузащитник Аарон Рэмзи.
✅ Europa League semi-final pic.twitter.com/muHCsztFeg— Arsenal FC (@Arsenal) April 12, 2018
В первом матче четвертьфинала ЦСКА в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 1:4.
ЦСКА начал еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, где в группе с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой» занял третье место. Армейцы попали в 1/16 Лиги Европы, где победили «Црвену Звезду». В 1/8 ЦСКА обыграл «Лион».
Остальные российские клубы выбыли на более ранних стадиях еврокубков. «Краснодар» вылетел в плей-офф квалификации Лиги Европы, московский «Спартак» — в 1/16 Лиги Европы, «Зенит» и «Локомотив» — в 1/8.