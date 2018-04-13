Из еврокубков вылетел последний российский клуб. Лондонский «Арсенал» выбил ЦСКА из Лиги Европы

ЦСКА в ответном матче ¼ Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2 и по итогам двух встреч вылетел из турнира.

Мячи в ворота «Арсенала» забили нападающий Федор Чалов и защитник Кирилл Набабкин. Голы ЦСКА забили нападающий Дэнни Уэльбек и полузащитник Аарон Рэмзи.

В первом матче четвертьфинала ЦСКА в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 1:4.