Член ТИК из Уфы заявил, что чиновник предложил ему 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах

Член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы с правом совещательного голоса Станислав Чайченко сообщил в ФСБ, что глава района Сергей Плотников предлагал ему взятку в 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах президента. Копия заявления Чайченко в ФСБ есть в распоряжении «Дождя».

В марте Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором, опубликованном на ютьюбе 21 марта, Чайченко рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы, в частности, о приписках избирателей и вбросах бюллетеней.

Обращение к Элле Памфиловой уфимца Чайченко 21 марта 2018 года о результатах выборов Станислав Чайченко

Вскоре, по словам Чайченко, ему стали поступать анонимные звонки с угрозами. Он написал заявление в полицию, после чего с ним связался глава Демского района Сергей Плотников. «Он сказал: „Никуда не отсылай [материалы о нарушениях], скажи, что ты хочешь. Хочешь — участок под магазин, хочешь — помещение, все, что хочешь в районе — я тебе все сделаю“», — процитировал Плотникова Чайченко.

Затем чиновник, по словам Чайченко, предложил ему 4,5 миллиона рублей. Такую же сумму у уфимца когда-то украли на местном рынке; он заявил о краже в полицию и добивался возврата денег у администрации рынка. Взамен Плотников попросил Чайченко удалить обращения к Памфиловой и записать опровержение.

Когда состоялся разговор между ними, «Дождь» не сообщает. При этом издание отмечает, что, судя по детализации звонков Чайченко (имеется в распоряжении редакции), 11 апреля глава района звонил ему девять раз. Сам Плотников отказался отвечать на вопрос «Дождя» о взятке.