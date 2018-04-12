В Кремле заявили, что в России нет олигархов. Россияне не согласны
Подавляющее большинство россиян считает, что в стране есть олигархи. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
94% опрошенных не сомневаются в наличии олигархов в России. Только три процента россиян заявили, что олигархов в стране нет. Столько же респондентов затруднились ответить на вопрос центра изучения общественного мнения.
5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что времена, когда в России были олигархи, давно прошли.
В народном рейтинге известности российских олигархов по версии ВЦИОМ лидирует предприниматель Роман Абрамович — его имя назвали 15% опрошенных респондентов. В тройку также вошли совладелец «Русала» Олег Дерипаска (8%) и бизнесмен Михаил Прохоров (7%).