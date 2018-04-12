В Кремле заявили, что в России нет олигархов. Россияне не согласны

Подавляющее большинство россиян считает, что в стране есть олигархи. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

94% опрошенных не сомневаются в наличии олигархов в России. Только три процента россиян заявили, что олигархов в стране нет. Столько же респондентов затруднились ответить на вопрос центра изучения общественного мнения.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что времена, когда в России были олигархи, давно прошли.