В Подмосковье автобус столкнулся с машиной. Погиб водитель автомобиля, пострадали несколько детей

В Московской области автобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем. В аварии погиб водитель машины; шестеро детей и двое взрослых доставлены в больницу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила агентству, что в результате ДТП пострадали семь детей.

По данным полиции, авария произошла около 16:00 на 61-м километре трассы А-107 в Пушкинском районе Подмосковья. Автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с экскурсионным автобусом, из-за чего тот съехал в кювет и перевернулся.

Автобус перевозил 54 человека, в том числе 40 детей. Они возвращались в Клин с экскурсии в Ногинск, сообщил ТАСС.