Приставы получили право блокировать сайты с информацией, порочащей честь и достоинство
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о блокировке сайтов, содержащих информацию, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию физических или юридических лиц.
Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля и принят во всех трех чтениях за неделю.
Принятый закон позволит приставам обращаться в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайт после решения суда по иску о защите чести и достоинства. Сейчас приставы могут только оштрафовать владельца сайта за отказ удалить такую информацию.