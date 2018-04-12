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Приставы получили право блокировать сайты с информацией, порочащей честь и достоинство

Государственная дума
09:21, 12 апреля 2018
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Государственная дума приняла в третьем чтении закон о блокировке сайтов, содержащих информацию, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию физических или юридических лиц.

Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля и принят во всех трех чтениях за неделю.

Принятый закон позволит приставам обращаться в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайт после решения суда по иску о защите чести и достоинства. Сейчас приставы могут только оштрафовать владельца сайта за отказ удалить такую информацию.

Суть нового закона

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