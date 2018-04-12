Приставы получили право блокировать сайты с информацией, порочащей честь и достоинство

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о блокировке сайтов, содержащих информацию, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию физических или юридических лиц.

Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля и принят во всех трех чтениях за неделю.