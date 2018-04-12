Netflix отказался показывать фильмы на Каннском фестивале из-за запрета участвовать в конкурсе

Стриминговый сервис Netflix не будет показывать фильмы своего производства на Каннском фестивале из-за запрета участвовать в конкурсе. Об этом изданию Variety сообщил директор по контенту Тед Сарандос.

«Мы хотим, чтобы наши фильмы были на равных условиях с другими», — сказал Сарандос. По его словам, он не видит оснований показывать фильмы вне конкурса, поскольку запрет был направлен специально против Netflix.