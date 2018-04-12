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Netflix отказался показывать фильмы на Каннском фестивале из-за запрета участвовать в конкурсе

Variety
11:10, 12 апреля 2018
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Стриминговый сервис Netflix не будет показывать фильмы своего производства на Каннском фестивале из-за запрета участвовать в конкурсе. Об этом изданию Variety сообщил директор по контенту Тед Сарандос.

«Мы хотим, чтобы наши фильмы были на равных условиях с другими», — сказал Сарандос. По его словам, он не видит оснований показывать фильмы вне конкурса, поскольку запрет был направлен специально против Netflix.

«Есть риск, что если мы поедем туда, к нашим фильмам и авторам будут относиться с неуважением. Они задали тон. Я не думаю, что для нас будет правильно быть там», — сказал Тед Сарандос.

Variety
В 2017 году Netflix участвовал в конкурсе Каннского фестиваля с двумя фильмами — «История семьи Мейеровиц» Ноа Баумбаха и «Окча» Пон Чжун Хо. Участие Netflix вызвало недовольство у некоторых участников рынка, в том числе французских прокатчиков. 
После этого руководство Каннского фестиваля ввело правило, позволяющее участвовать в конкурсе только фильмам, показанным в кинотеатрах во Франции. Поскольку французское законодательство запрещает показывать фильмы на стриминговых сервисах в течение трех лет после кинопроката, Netflix отказался выполнять это правило.
Руководство Каннского фестиваля заявило, что Netflix может показать свои фильмы вне конкурса.
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