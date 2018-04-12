Навальный объявил о проведении митингов перед инаугурацией Путина. В 2012 году похожая акция закончилась «болотным делом»
Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — перед инаугурацией Владимира Путина, назначенной на 7 мая. По словам Навального, это будут акции «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».
Навальный предложил гражданам России присоединиться к акции, которую устраивает его штаб, или организовать собственный митинг 5 мая.
5 мая — выходной день. Мы подадим заявки во многих городах и надеемся, что найдутся люди, готовые сделать это без нас там, где нет наших штабов. Это полностью законные заявки на мирные акции. Чаще всего в те же места, где сама власть будет проводить акции 1 мая.
По итогам выборов президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года, Владимир Путин получил более 76% голосов. Явка превысила 67%.
Алексей Навальный в течение 2017 года вел предвыборную кампанию, в рамках которой регулярно проводил массовые акции в регионах России. ЦИК отказался зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты, сославшись на его судимость. Навальный считает, что такое решение противоречит Конституции России.
Накануне инаугурации Путина в 2012 году в Москве на Болотной площади состоялась протестная акция, в ходе которой были задержаны сотни демонстрантов. Следственный комитет начал уголовное преследование участников шествия в рамках «болотного дела». Более 30 человек были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.