За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

Навальный объявил о проведении митингов перед инаугурацией Путина. В 2012 году похожая акция закончилась «болотным делом»

Навальный
13:58, 12 апреля 2018
Надежный источник

Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — перед инаугурацией Владимира Путина, назначенной на 7 мая. По словам Навального, это будут акции «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».

Навальный предложил гражданам России присоединиться к акции, которую устраивает его штаб, или организовать собственный митинг 5 мая.

Путин нам не царь. 5 мая выходим на улицы
Алексей Навальный

5 мая — выходной день. Мы подадим заявки во многих городах и надеемся, что найдутся люди, готовые сделать это без нас там, где нет наших штабов. Это полностью законные заявки на мирные акции. Чаще всего в те же места, где сама власть будет проводить акции 1 мая.

Навальный
По итогам выборов президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года, Владимир Путин получил более 76% голосов. Явка превысила 67%.
Алексей Навальный в течение 2017 года вел предвыборную кампанию, в рамках которой регулярно проводил массовые акции в регионах России. ЦИК отказался зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты, сославшись на его судимость. Навальный считает, что такое решение противоречит Конституции России.
Накануне инаугурации Путина в 2012 году в Москве на Болотной площади состоялась протестная акция, в ходе которой были задержаны сотни демонстрантов. Следственный комитет начал уголовное преследование участников шествия в рамках «болотного дела». Более 30 человек были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Алексей Улюкаев на обжаловании приговора после четырех месяцев в СИЗО. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы