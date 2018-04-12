Навальный объявил о проведении митингов перед инаугурацией Путина. В 2012 году похожая акция закончилась «болотным делом»

Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — перед инаугурацией Владимира Путина, назначенной на 7 мая. По словам Навального, это будут акции «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».

Навальный предложил гражданам России присоединиться к акции, которую устраивает его штаб, или организовать собственный митинг 5 мая.