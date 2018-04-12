Московских восьмиклассников проверят на наркотики
Учащихся восьмых классов московских школ будут проверять на незаконное употребление наркотических и психотропных веществ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее тестирование для выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ проводилось в Москве среди учеников 10 классов и первых курсов профессиональных образовательных организаций.
Всего в 2017 году, сообщили в департаменте региональной безопасности, было проведено почти 50 тысяч осмотров в 601 образовательной организации Москвы. По результатам тестирования было выявлено 29 детей, употребляющих наркотики.
«С учетом положительных результатов, полученных в ходе реализации пилотного проекта по тестированию на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся восьмых классов образовательных организаций, данная категория будет включена в программу медицинского тестирования на предмет незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении.