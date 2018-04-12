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Московских восьмиклассников проверят на наркотики

ТАСС
11:55, 12 апреля 2018
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Учащихся восьмых классов московских школ будут проверять на незаконное употребление наркотических и психотропных веществ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее тестирование для выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ проводилось в Москве среди учеников 10 классов и первых курсов профессиональных образовательных организаций.

Всего в 2017 году, сообщили в департаменте региональной безопасности, было проведено почти 50 тысяч осмотров в 601 образовательной организации Москвы. По результатам тестирования было выявлено 29 детей, употребляющих наркотики.

«С учетом положительных результатов, полученных в ходе реализации пилотного проекта по тестированию на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся восьмых классов образовательных организаций, данная категория будет включена в программу медицинского тестирования на предмет незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении.

ТАСС
Проверки учащихся на употребление наркотиков проводятся в России с 2014 года. Они могут включать в себя как социально-психологическое тестирование, так профилактические медицинские осмотры.
Приказ Минобрнауки от 16 июня 2014 года о проверках на употребление наркотиков допускает социально-психологическое тестирование учеников младше 15 лет при наличии информированного согласия их родителей или законных представителей. Ученики старше 15 лет должны самостоятельно подписать такое согласие.
Профилактические медицинские осмотры в целях выявления употребления наркотиков регулируются приказом Минздрава. Для них действуют те же правила об информированном согласии, что и для социально-психологического тестирования.
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