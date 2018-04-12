Московских восьмиклассников проверят на наркотики

Учащихся восьмых классов московских школ будут проверять на незаконное употребление наркотических и психотропных веществ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее тестирование для выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ проводилось в Москве среди учеников 10 классов и первых курсов профессиональных образовательных организаций.

Всего в 2017 году, сообщили в департаменте региональной безопасности, было проведено почти 50 тысяч осмотров в 601 образовательной организации Москвы. По результатам тестирования было выявлено 29 детей, употребляющих наркотики.