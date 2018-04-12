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Кремлевский дворец задним числом провел миллионные госзакупки для корпоратива «Россетей»

Новая газета
20:20, 12 апреля 2018
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Государственный Кремлевский дворец 5 апреля разместил на сайте госзакупок лоты для проведения корпоратива в честь пятилетия компании «Россети». Само мероприятие при этом прошло 4 апреля. Но лоты обратила внимание «Новая газета».

В частности, задним числом были выложены лоты на изготовление бланков приглашений и конвертов (145 тысяч рублей), а также фотозон для корпоратива (566 тысяч рублей). Кроме того, был выставлен заказ на приглашение ведущей Яны Чуриковой (1 миллион рублей) и еще одного ведущего (3,7 миллиона рублей), чье имя в лоте не указано. По данным «Новой газеты», речь идет про Ивана Урганта.

Лоты были закрыты 6 апреля. Все закупки осуществлены способом «у единственного поставщика», отмечает «Новая газета».

В марте депутат Госдумы Иван Сухарев попросил главу Счетной палаты Татьяну Голикову проверить госзакупку на проведение корпоратива «Россетей» в Государственном Кремлевском дворце на сумму 27 миллионов рублей, поскольку убытки компании за 2017 год превысили 13 миллиардов рублей.
Сухарев напомнил, что в 2013 году Владимир Путин посоветовал госкомпаниям проводить корпоративы за счет сотрудников, а не за бюджетные средства. Так президент отреагировал на информацию о том, что РЖД планирует потратить на новогодний корпоратив более 50 миллионов рублей.
«Россети» — крупнейшая компания России в сфере передачи и распределения электроэнергии. Она управляет более чем двумя миллионами километров линий электропередачи и 496 тысячами подстанций. В компании работают 216 тысяч человек. Государству принадлежит 88% в уставном капитале «Россетей».
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