Кремлевский дворец задним числом провел миллионные госзакупки для корпоратива «Россетей»

Государственный Кремлевский дворец 5 апреля разместил на сайте госзакупок лоты для проведения корпоратива в честь пятилетия компании «Россети». Само мероприятие при этом прошло 4 апреля. Но лоты обратила внимание «Новая газета».

В частности, задним числом были выложены лоты на изготовление бланков приглашений и конвертов (145 тысяч рублей), а также фотозон для корпоратива (566 тысяч рублей). Кроме того, был выставлен заказ на приглашение ведущей Яны Чуриковой (1 миллион рублей) и еще одного ведущего (3,7 миллиона рублей), чье имя в лоте не указано. По данным «Новой газеты», речь идет про Ивана Урганта.

Лоты были закрыты 6 апреля. Все закупки осуществлены способом «у единственного поставщика», отмечает «Новая газета».