«Другая Россия» сообщила о задержании сопредседателя партии Александра Аверина при переходе из ЛНР в Россию

Сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина задержали в Ростовской области. Об этом сообщается в группе движения во «ВКонтакте».

По данным «Другой России», Аверину подбросили пистолет Макарова на погранпереходе Авило-Успенское, когда он пересекал границу между самопровозглашенной Луганской народной республикой и Россией.

Аверина доставили в отдел полиции поселка Матвеев Курган в Ростовской области, где он находится уже более трех суток, сообщает «Другая Россия». При этом в отделе полиции «Медиазоне» сообщили, что Аверина у них нет (партия отмечает, что там и раньше отрицали его задержание).

«Другая Россия» считает произошедшее с Авериным провокацией ФСБ и управления по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД РФ.