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«Другая Россия» сообщила о задержании сопредседателя партии Александра Аверина при переходе из ЛНР в Россию

"Другая Россия"
12:38, 12 апреля 2018
Требует подтверждения

Сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина задержали в Ростовской области. Об этом сообщается в группе движения во «ВКонтакте».

По данным «Другой России», Аверину подбросили пистолет Макарова на погранпереходе Авило-Успенское, когда он пересекал границу между самопровозглашенной Луганской народной республикой и Россией.

Аверина доставили в отдел полиции поселка Матвеев Курган в Ростовской области, где он находится уже более трех суток, сообщает «Другая Россия». При этом в отделе полиции «Медиазоне» сообщили, что Аверина у них нет (партия отмечает, что там и раньше отрицали его задержание).

«Другая Россия» считает произошедшее с Авериным провокацией ФСБ и управления по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД РФ.

Партия «Другая Россия» была основана в 2010 году Эдуардом Лимоновым и другими членами запрещенной Национал-большевисткой партии. Минюст отказал ей в регистрации, обжаловать это решение не удалось. В 2016 году Лимонов ушел с поста председателя партии.
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