Бывший владелец ФК «Портсмут» Владимир Антонов задержан по подозрению в мошенничестве
Обновление: Владимир Антонов утром 12 апреля под конвоем был доставлен из Подмосковья в Санкт-Петербург, сообщает «Фонтанка». По данным издания, сумма ущерба в деле о хищении из банка «Советский», по которому задержан Антонов, оценивается в 1 миллиард рублей.
Полиция Санкт-Петербурга задержала по подозрению в мошенничестве бывшего владельца футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Антонов, по словам собеседников издания, задержан по делу о хищении средств из банка «Советский». Официально представители правоохранительных органов задержание банкира пока не прокомментировали.
РБК отмечает, что ранее о какой-либо связи Антонова с банком «Советский», проходящим с 2015 года процедуру санации, не сообщалось.
«Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал источник в полиции. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст 159 УК России (мошенничество).