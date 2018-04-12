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Бывший владелец ФК «Портсмут» Владимир Антонов задержан по подозрению в мошенничестве

РБК
05:58, 12 апреля 2018
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Обновление: Владимир Антонов утром 12 апреля под конвоем был доставлен из Подмосковья в Санкт-Петербург, сообщает «Фонтанка». По данным издания, сумма ущерба в деле о хищении из банка «Советский», по которому задержан Антонов, оценивается в 1 миллиард рублей.

Полиция Санкт-Петербурга задержала по подозрению в мошенничестве бывшего владельца футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Антонов, по словам собеседников издания, задержан по делу о хищении средств из банка «Советский». Официально представители правоохранительных органов задержание банкира пока не прокомментировали.

РБК отмечает, что ранее о какой-либо связи Антонова с банком «Советский», проходящим с 2015 года процедуру санации, не сообщалось.

«Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал источник в полиции. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст 159 УК России (мошенничество).

РБК
Владимир Антонов был совладельцем литовского банка Snoras, который в 2011 году национализировали. «Дыра» в капитале банка оценивалась в 1,5 миллиарда евро. Правоохранительные органы Литвы выдали ордер на арест Антонова. Он был задержан в Лондоне и три года находился под подпиской о невыезде. После того, как в 2015 году Антонов вернулся в Россию, он безуспешно пытался через суд взыскать с властей Литвы более 40 миллиардов рублей — компенсацию убытков и ущерба его репутации.
Антонов через Convers Group владел долями еще в нескольких банках, включая российский Инвестбанк, спортивными активами, в том числе футбольным клубом «Портсмут» и британскими производителями автомобилей Bowler и Spyker, а также вел переговоры о покупке автоконцерна Saab. В 2011 году он продал Инвестбанк, а затем лишился и большинства остальных активов.
В августе 2017 года «Ведомости» писали, что Антонов вновь создает банковскую группу, в которую, по данным издания, войдут «Русский инвестиционный альянс» (РИА-банк) и «Русский международный» (РМБ). Оба банка вскоре после публикации лишились лицензий.
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