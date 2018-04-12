Бывший владелец ФК «Портсмут» Владимир Антонов задержан по подозрению в мошенничестве

Обновление: Владимир Антонов утром 12 апреля под конвоем был доставлен из Подмосковья в Санкт-Петербург, сообщает «Фонтанка». По данным издания, сумма ущерба в деле о хищении из банка «Советский», по которому задержан Антонов, оценивается в 1 миллиард рублей.

Полиция Санкт-Петербурга задержала по подозрению в мошенничестве бывшего владельца футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Антонов, по словам собеседников издания, задержан по делу о хищении средств из банка «Советский». Официально представители правоохранительных органов задержание банкира пока не прокомментировали.

РБК отмечает, что ранее о какой-либо связи Антонова с банком «Советский», проходящим с 2015 года процедуру санации, не сообщалось.