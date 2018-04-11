Владелец сети магазинов OBI пропал в Альпах
Глава немецкого холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб пропал во время отдыха в Альпах, сообщает Reuters.
7 апреля 58-летний миллиардер, увлекающийся горными лыжами, отправился к пику Кляйн-Маттерхорн из отеля на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Семья Хауба подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как бизнесмен не появился в субботу на запланированной встрече в Церматте.
В настоящее время в районе исчезновения Хауба продолжается активная поисково-спасательная операция, которая осложняется неблагоприятными погодными условиями.
Холдинг Tengelmann Group был основан в 1867 году. Карл-Эриван Хауб возглавляет компанию вместе с родным братом Кристианом с 2000 года. Forbes оценивал состояние семьи Хаубов в 6,4 миллиарда долларов.