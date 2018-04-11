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Владелец сети магазинов OBI пропал в Альпах

Reuters
05:57, 11 апреля 2018
Надежный источник

Глава немецкого холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб пропал во время отдыха в Альпах, сообщает Reuters.

7 апреля 58-летний миллиардер, увлекающийся горными лыжами, отправился к пику Кляйн-Маттерхорн из отеля на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Семья Хауба подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как бизнесмен не появился в субботу на запланированной встрече в Церматте.

В настоящее время в районе исчезновения Хауба продолжается активная поисково-спасательная операция, которая осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Холдинг Tengelmann Group был основан в 1867 году. Карл-Эриван Хауб возглавляет компанию вместе с родным братом Кристианом с 2000 года. Forbes оценивал состояние семьи Хаубов в 6,4 миллиарда долларов.
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