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В Москве прокололи колеса и разбили зеркала машины ведущего «Эха» Сергея Асланяна

Эхо Москвы
14:27, 11 апреля 2018
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В ночь на 11 апреля неизвестные попытались «уничтожить» машину автомобильного эксперта радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна. Об этом сам ведущий заявил в эфире своей программы «Гараж».

Асланян не уточнил, какой именно ущерб причинили его автомобилю. Судя по видео, опубликованному на ютьюб-канале «Эха Москвы», машину поцарапали, а также прокололи ее колеса и разбили зеркала заднего вида.

Неизвестные прокололи колеса и поцарапали автомобиль ведущего Эха Сергея Асланяна // 11.04.18
Эхо Москвы

Асланян заявил, что полиция заводит уголовное дело по факту происшествия. Он считает, что попытка уничтожить его автомобиль связана с его журналистской деятельностью. «На стоянке, где в открытом доступе много автомобилей других людей — более и менее дорогих, выбрали именно автомобиль журналиста», — отметил Асланян.

Он отметил, что сам подвергся нападению несколько лет назад. «Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Если меня, например, в этот раз убьют, значит, это напрямую связано с моей работой. Если ограничатся только автомобилем, есть небольшой процент того, что это всего-навсего вандалы мимо проходили, что наименее достоверно», — сказал Асланян. 

В мае 2012 года Сергей Асланян получил около 20 колотых ран ножницами во дворе своего дома в Москве. Журналист связывал нападение со своими высказываниями о пророке Мухаммеде. В связи с нападением был арестован уроженец киргизского города Ош Камолиддин Хамидов. О результатах расследования его дела не сообщалось.
Журналистка «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлия Латынина осенью 2017 года уехала за границу, заявив, что ей страшно оставаться в России. Незадолго до этого у нее сгорела машина, Латынина назвала это поджогом. Летом 2016 года неизвестные — предположительно, активисты движения SERB — облили журналистку фекалиями. 
В октябре 2017 года ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр попала в больницу с ножевыми ранениями в результате нападения гражданина Израиля Бориса Грица. Психиатрическая экспертиза диагностировала у Грица шизофрению. Суд начнет рассматривать его дело 18 апреля.

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