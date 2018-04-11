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У 500 пострадавших при бомбардировке в Сирии обнаружили симптомы отравления химическим веществом

Всемирная организация здравоохранения
09:45, 11 апреля 2018
Надежный источник

Симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в сирийском городе Дума, указывают на отравление химическим веществом. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на свои источники в Сирии.

Среди симптомов — сильное раздражение слизистых оболочек, затрудненное дыхание и нарушения работы центральной нервной системы.

В заявлении организации также приведены неподтвержденные данные о гибели 70 человек, которые укрывались от бомбардировки в подвалах. У 43 погибших выявлены признаки отравления химическим веществом.

ВОЗ требует немедленного и беспрепятственного доступа в район города Дума, чтобы оказать помощь пострадавшим (англ. яз.).

Всемирная организация здравоохранения
Воздушный удар по городу Дума был нанесен 7 апреля. Сирийские правозащитники утверждают, что правительственные войска сбросили на город бомбы с зарином или хлором. Власти Сирии и России называют эту информацию ложной. Россия ссылается на то, что необходимых доказательств применения химического оружия предоставлено не было.

Подробнее о бомбардировке города Дума

С обвинениями в адрес Сирии и России выступили США и другие западные страны. Президент США Дональд Трамп 9 апреля пообещал в срок до 48 часов принять решение, будет ли нанесен удар по целям в Сирии в ответ на химическую атаку.
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