У 500 пострадавших при бомбардировке в Сирии обнаружили симптомы отравления химическим веществом

Симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в сирийском городе Дума, указывают на отравление химическим веществом. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на свои источники в Сирии.

Среди симптомов — сильное раздражение слизистых оболочек, затрудненное дыхание и нарушения работы центральной нервной системы.

В заявлении организации также приведены неподтвержденные данные о гибели 70 человек, которые укрывались от бомбардировки в подвалах. У 43 погибших выявлены признаки отравления химическим веществом.