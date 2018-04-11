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Российские депутаты прибыли в Сирию. Они опровергли бегство Асада в Иран

ТАСС
10:42, 11 апреля 2018
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Президент Сирии Башар Асад остается в Дамаске и планирует встретиться с российской делегацией. Об этом 11 апреля после прибытия в Сирию объявил глава депутатской группы Дмитрий Саблин.

Таким образом Саблин опроверг утверждения о том, что Асад покинул страну, опасаясь ракетного удара международной коалиции.

Ранее Radio Sawt Beirut сообщило, что Асад под конвоем российских войск направился в сторону границы с Ливаном. Как отмечает ТАСС, ряд СМИ сообщил о возможной эвакуации Асада с семьей в Тегеран. Официально об этом ничего не сообщалось.

Парламентарий напомнил, что «встречался с Асадом не раз, в том числе в 2014-м году, когда ситуация в Сирии было значительно хуже». «Тогда Асад сказал, что никогда не покинет Сирию и разделит судьбу своего народа. Его семья сейчас также в Дамаске вместе своим народом», — добавил политик.

ТАСС
11 апреля авиакомпаниям объявили, что в течение трех дней воздушное пространство вблизи Сирии может быть опасно из-за возможного нанесения ракетных ударов.
Ранее США и ее союзники по международной коалиции заявили о необходимости ответа на применение химического оружия в городе Дума. Ответственность за это США возложили на Башара Асада. Сирия и Россия эти обвинения отвергают. 10 апреля Москва заблокировала соответствующую американскую резолюцию в Совбезе ООН.

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