Мосгорсуд освободил осужденную на 6 лет женщину. Она убила сожителя, который пытался ее задушить

Мосгорсуд освободил из-под стражи женщину, приговоренную к 6 годам лишения свободы за убийство сожителя, который пытался ее задушить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Убийство произошло в июне 2017 года. Сожитель женщины пришел домой пьяным и лег спать; проснувшись, он возмутился, что она не приготовила ему еду, и начал ее душить. Женщина схватила нож и нанесла сожителю один удар в область ключицы. После этого, она попыталась оказать ему первую помощь и вызвала скорую помощь, но мужчина умер.

Кузьминский суд Москвы приговорил женщину к 6 годам лишения свободы, но ее адвокат обжаловал приговор. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что женщина не превысила пределов необходимой самообороны. Как подчеркнула пресс-служба Мосгорсуда, погибший первым начал конфликт, а в комнате при этом присутствовали только малолетние дети.

Мосгорсуд прекратил уголовное дело женщины за отсутствием состава преступления и освободил ее из-под стражи в зале суда.