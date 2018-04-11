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Корреспондент и двое операторов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии

Интерфакс
16:32, 11 апреля 2018
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Автобус с сотрудниками российских телеканалов попал под обстрел в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Неизвестные обстреляли автобус около 18:20 по московскому времени, когда журналисты возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте.

В результате легкие ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов. Пострадавших эвакуировали в госпиталь. «Угрозы их жизни нет», — сообщило военное ведомство.

Военный корреспондент РЕН ТВ Валентин Трушнин рассказал, что съемки сюжета проходили в городе Дума. По его словам, стрельба началась, когда местные жители стали бросать камни в боевиков, пытавшихся сорвать флаг (какой страны, не уточняется). «В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус. <…> Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась», — сказал Трушнин.

По сведениям правозащитников, сирийские власти 7 апреля сбросили на город Дума в регионе Восточная Гута бомбы с зарином или хлором, в результате чего погибли от 40 до 70 человек.
Президент США Дональд Трамп 11 апреля объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Ранее он заявил, что Россия и Иран, поддерживающие режим Асада, также заплатят «большую цену».
Россия и Сирия отрицают все обвинения в применении химического оружия.

Ситуация в Восточной Гуте

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