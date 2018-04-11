Корреспондент и двое операторов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии

Автобус с сотрудниками российских телеканалов попал под обстрел в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Неизвестные обстреляли автобус около 18:20 по московскому времени, когда журналисты возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте.

В результате легкие ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов. Пострадавших эвакуировали в госпиталь. «Угрозы их жизни нет», — сообщило военное ведомство.

Военный корреспондент РЕН ТВ Валентин Трушнин рассказал, что съемки сюжета проходили в городе Дума. По его словам, стрельба началась, когда местные жители стали бросать камни в боевиков, пытавшихся сорвать флаг (какой страны, не уточняется). «В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус. <…> Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась», — сказал Трушнин.