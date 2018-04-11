Инаугурация избранного президента Владимира Путина состоится 7 мая

Инаугурация избранного президента Владимира Путина пройдет 7 мая. Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом деятельности правительства за последние шесть лет в Государственной думе.

Он добавил, что, в соответствии с законом, после инаугурации правительство сложит свои полномочия.