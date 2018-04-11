Инаугурация избранного президента Владимира Путина состоится 7 мая
Инаугурация избранного президента Владимира Путина пройдет 7 мая. Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом деятельности правительства за последние шесть лет в Государственной думе.
Он добавил, что, в соответствии с законом, после инаугурации правительство сложит свои полномочия.
С первой инаугурации Путина в 2000 году церемония всегда проводилась 7 мая — то есть в день, когда истекают полномочия предыдущего президента России.
Накануне последней инаугурации президента — 6 мая 2012 года — в Москве произошли массовые протесты против нарушений на выборах. В результате десятки человек были осуждены за участие в беспорядках и нападение на полицейских.