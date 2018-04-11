«Готовься, Россия, они прилетят». Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем твиттере он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и „умные“! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал Трамп.

Вскоре он опубликовал еще один твит, в котором отметил, что отношения США с Россией никогда не были хуже, чем сейчас. «Для этого нет причин. России нужна наша помощь в экономике <…> Остановим гонку вооружений?» — написал Трамп.

Обновление. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».