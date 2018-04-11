Гаагский трибунал отменил оправдательный приговор Воиславу Шешелю. Но отбывать наказание ему не придется
Гаагский трибунал отменил оправдательный приговор лидеру Сербской радикальной партии Воиславу Шешелю, которого обвиняли в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
Шешель, объявил трибунал, приговаривается к 10 годам лишения свободы. Наказание Шешелю отбывать не придется, так как он уже провел под стражей 12 лет.
Воислав Шешель добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) в феврале 2003 года. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Свою вину Шешель категорически отрицал.
В ноябре 2014 году Шешелю, у которого был диагностирован рак, суд разрешил уехать в Сербию для прохождения курса лечения. В марте 2016 года суд оправдал Шешеля по всем выдвинутым в его адрес обвинениям. Оправдательный приговор был оспорен.