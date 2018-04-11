Гаагский трибунал отменил оправдательный приговор Воиславу Шешелю. Но отбывать наказание ему не придется

Гаагский трибунал отменил оправдательный приговор лидеру Сербской радикальной партии Воиславу Шешелю, которого обвиняли в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Шешель, объявил трибунал, приговаривается к 10 годам лишения свободы. Наказание Шешелю отбывать не придется, так как он уже провел под стражей 12 лет.