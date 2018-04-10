Пролетарский районный суд Твери на трое суток арестовал местного жителя по фамилии Гризан, который разместил на своей странице во «Вконтакте» картинку под названием «Флаг, который может оскорбить всех и сразу».

Картинка представляла собой изображение флага ЛГБТ со свастикой, шестиконечными звездами Давида, пентаграммами и синими полосами, формирующими флаг Конфедерации, пишет «Медиазона». Также на странице Гризана обнаружили мем .

Жителя Твери арестовали на трое суток за «флаг, который может оскорбить всех и сразу». Вот этот https://t.co/oiBwE1o9K4 pic.twitter.com/hpPBbDNnra — Медиазона (@mediazzzona) April 10, 2018

Обе картинки Гризан разместил осенью 2017 года. В феврале 2018-го суд признал его виновным в публичной демонстрации нацистской символики. В постановлении суда сказано, что Гризан признал вину и раскаялся.

Также в документе указывается, что мужчина ранее был судим за возбуждение ненависти или вражды. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на «Комсомольскую правду», его обвиняли в унижении через интернет сотрудников правоохранительных органов, ветеранов и деятелей РПЦ. Гризан получил год и семь месяцев лишения свободы условно.