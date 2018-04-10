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Жителя Твери арестовали на трое суток за «флаг, который может оскорбить всех и сразу»

Пролетарский районный суд Твери
18:20, 10 апреля 2018
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Пролетарский районный суд Твери на трое суток арестовал местного жителя по фамилии Гризан, который разместил на своей странице во «Вконтакте» картинку под названием «Флаг, который может оскорбить всех и сразу».

Картинка представляла собой изображение флага ЛГБТ со свастикой, шестиконечными звездами Давида, пентаграммами и синими полосами, формирующими флаг Конфедерации, пишет «Медиазона». Также на странице Гризана обнаружили мем «Можем повторить».

Обе картинки Гризан разместил осенью 2017 года. В феврале 2018-го суд признал его виновным в публичной демонстрации нацистской символики. В постановлении суда сказано, что Гризан признал вину и раскаялся.

Также в документе указывается, что мужчина ранее был судим за возбуждение ненависти или вражды. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на «Комсомольскую правду», его обвиняли в унижении через интернет сотрудников правоохранительных органов, ветеранов и деятелей РПЦ. Гризан получил год и семь месяцев лишения свободы условно.

Демонстрацию нацистской и экстремистской символики в России запрещает статья 20.3 КоАП. За это полагается наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей, а также арест сроком до 15 суток.
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