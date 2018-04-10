Ушел в отставку советник Трампа по внутренней безопасности

Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт ушел в отставку, сообщила пресс-служба Белого дома.

Том Боссерт работал в администрации Трампа с первого дня и отвечал за борьбу с терроризмом и киберугрозами. Он работал в Белом доме при Джордже Буше-младшем и был одним из немногих сотрудников администрации Трампа с таким опытом, пишет The Hill.

Причина его отставки официально не названа.

Газета The Washington Post называет его «союзником» бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, который недавно также ушел из Белого дома. Отставка Боссерта произошла через день после официального вступления в должность Джона Болтона, сменившего Макмастера.