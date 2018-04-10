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Ушел в отставку советник Трампа по внутренней безопасности

The Washington Post
15:04, 10 апреля 2018
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Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт ушел в отставку, сообщила пресс-служба Белого дома.

Том Боссерт работал в администрации Трампа с первого дня и отвечал за борьбу с терроризмом и киберугрозами. Он работал в Белом доме при Джордже Буше-младшем и был одним из немногих сотрудников администрации Трампа с таким опытом, пишет The Hill.

Причина его отставки официально не названа.

Газета The Washington Post называет его «союзником» бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, который недавно также ушел из Белого дома. Отставка Боссерта произошла через день после официального вступления в должность Джона Болтона, сменившего Макмастера.

Боссерт, нередко стоявший за непосредственным планированием работы администрации, не был одним из главных лиц. Но он нравился президенту и часто защищал точку зрения Трампа на совещаниях, говорят высокопоставленные сотрудники администрации. «Президент благодарен Тому за его приверженность безопасности нашей великой страны», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

The Washington Post
9 апреля вступил в должность новый советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон. Он считается сторонником ультраконсервативных взглядов и одним из идеологов американского вторжения в Ирак.
За год и три месяца работы администрацию Трампа по разным причинам покинули многие высокопоставленные сотрудники, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон и пресс-секретарь Шон Спайсер.

Увольнения в Белом доме

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