Судья по делу Никиты Белых ушла в отставку

Между тем неназванный источник ТАСС, знакомый с ситуацией, заявил , что решение об увольнении судья приняла после того, как ей отказали в назначении на должность председателя Кунцевского районного суда Москвы.

Татьяна Васюченко рассматривала уголовное дело Никиты Белых, который был приговорен к восьми годам колонии за взятки. Она также вела процесс по делу «Оборонсервиса», в рамках которого была осуждена бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Среди других резонансных дел Васюченко — дело в отношении московских полицейских о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице.