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Судья по делу Никиты Белых ушла в отставку

ТАСС
07:48, 10 апреля 2018
Надежный источник

Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко, рассматривавшая дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, ушла в отставку.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, Васюченко уволилась еще 15 марта по собственному желанию.

Между тем неназванный источник ТАСС, знакомый с ситуацией, заявил, что решение об увольнении судья приняла после того, как ей отказали в назначении на должность председателя Кунцевского районного суда Москвы.

Татьяна Васюченко рассматривала уголовное дело Никиты Белых, который был приговорен к восьми годам колонии за взятки. Она также вела процесс по делу «Оборонсервиса», в рамках которого была осуждена бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Среди других резонансных дел Васюченко — дело в отношении московских полицейских о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице.
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