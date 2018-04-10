Судья по делу Никиты Белых ушла в отставку
Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко, рассматривавшая дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, ушла в отставку.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, Васюченко уволилась еще 15 марта по собственному желанию.
Между тем неназванный источник ТАСС, знакомый с ситуацией, заявил, что решение об увольнении судья приняла после того, как ей отказали в назначении на должность председателя Кунцевского районного суда Москвы.
Татьяна Васюченко рассматривала уголовное дело Никиты Белых, который был приговорен к восьми годам колонии за взятки. Она также вела процесс по делу «Оборонсервиса», в рамках которого была осуждена бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Среди других резонансных дел Васюченко — дело в отношении московских полицейских о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице.