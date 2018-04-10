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«Российский Красный Крест» планируют передать под контроль государства

Коммерсант
06:07, 10 апреля 2018
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Над «Российским Красным Крестом» (РКК) планируют ввести государственный контроль. Соответствующий законопроект, подготовленный несколько лет назад, как стало известно «Коммерсанту», дорабатывают профильные министерства.

В Госдуме и Минздраве изданию подтвердили, что работа над законопроектом о РКК ведется. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов добавил, что завершена она будет «точно не скоро», не назвав сроки.

Законопроект о РКК, разработанный в 2015 году депутатами Госдумы от разных фракций при участии сенаторов, предполагает, что Российский Красный Крест будет преобразован из общественной организации в «основанную на членстве общественно-государственную организацию, созданную Российской Федерацией». 

Назначать попечительский совет РКК будет президент, члены совета — выбирать ее главу, а Минздрав курировать работу организации. Предполагается, что годовые отчеты РКК будет сдавать в Минздрав, МЧС, Минтруд и Минфин, правительство, Госдуму и Совет федерации, а также официально публиковать их в СМИ.

В законе о РКК также предполагается закрепить, что имущество организации может использоваться только для целей и задач, указанных в этом документе.

У законопроекта, пишет «Коммерсант», есть противники, которые, в частности, указывают, что, перейдя под контроль государства, РКК утратит независимость и будет исключен из Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Россия является единственной страной, в которой не принят закон о Красном Кресте, хотя, подписав международные конвенции, страна взяла на себя такое обязательство», — подтвердил «Ъ» глава московского отделения РКК адвокат Игорь Трунов, пояснив, что сейчас РКК действует в рамках законодательства об общественных объединениях.

Коммерсант
«Российский Красный Крест» ранее неоднократно подвергался критике за непрозрачность отчетности. В частности, указывалось, что организация так и не предоставила детальный отчет о расходовании средств, собранных для пострадавших от наводнения в Крымске.
После пожара в Кемерово, где в марте в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, региональное отделение «Российского Красного Креста» объявило о сборе пожертвований. На 2 апреля, сообщали представители организации, было собрано более 100 миллионов рублей. По состоянию на 10 апреля, РКК не представил план расходования этих средств.
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