«Российский Красный Крест» планируют передать под контроль государства

Над «Российским Красным Крестом» (РКК) планируют ввести государственный контроль. Соответствующий законопроект, подготовленный несколько лет назад, как стало известно «Коммерсанту», дорабатывают профильные министерства.

В Госдуме и Минздраве изданию подтвердили, что работа над законопроектом о РКК ведется. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов добавил, что завершена она будет «точно не скоро», не назвав сроки.

Законопроект о РКК, разработанный в 2015 году депутатами Госдумы от разных фракций при участии сенаторов, предполагает, что Российский Красный Крест будет преобразован из общественной организации в «основанную на членстве общественно-государственную организацию, созданную Российской Федерацией».

Назначать попечительский совет РКК будет президент, члены совета — выбирать ее главу, а Минздрав курировать работу организации. Предполагается, что годовые отчеты РКК будет сдавать в Минздрав, МЧС, Минтруд и Минфин, правительство, Госдуму и Совет федерации, а также официально публиковать их в СМИ.

В законе о РКК также предполагается закрепить, что имущество организации может использоваться только для целей и задач, указанных в этом документе.

У законопроекта, пишет «Коммерсант», есть противники, которые, в частности, указывают, что, перейдя под контроль государства, РКК утратит независимость и будет исключен из Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.