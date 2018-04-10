Первый канал снял с эфира программу «Познер» с бывшим министром обороны США
В эфире Первого канала не показали интервью бывшего министра обороны США Уильяма Перри, которое он дал Владимиру Познеру.
По словам Познера, программа «выйдет в эфир, но позже». Он не уточнил, когда именно это произойдет.
Интервью планировалось показать 9 апреля, на сайте Познера был опубликован соответствующий анонс. Он удален, но его копия сохранилась в кэше Google.
Руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом.
Страны Запада обвиняют войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения в городе Дума рядом с Дамаском. 7 апреля несколько правозащитных организаций заявили, что сирийские вертолеты сбросили на город бомбы с зарином или хлором, погибли от 40 до 70 человек. Сирия и Россия называют эти обвинения ложью.
Уильям Перри занимал пост министра обороны США в 1994-1997 годах. Он работал в администрации президента США Билла Клинтона.