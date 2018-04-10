Первый канал снял с эфира программу «Познер» с бывшим министром обороны США

В эфире Первого канала не показали интервью бывшего министра обороны США Уильяма Перри, которое он дал Владимиру Познеру.

По словам Познера, программа «выйдет в эфир, но позже». Он не уточнил, когда именно это произойдет.

Интервью планировалось показать 9 апреля, на сайте Познера был опубликован соответствующий анонс. Он удален, но его копия сохранилась в кэше Google.