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На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл не пригласили политиков

The Daily Telegraph
16:46, 10 апреля 2018
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На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл решено не приглашать политиков, сообщили 10 апреля в Кенсингтонском дворце, официальной резиденции принца.

«Было решено, что на свадьбе не нужен официальный список политических лидеров, как из Великобритании, так и из-за рубежа», — заявил представитель дворца.

Таким образом, на свадьбе не будет ни премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, ни президента США Дональда Трампа, отмечает The Telegraph. На свадьбу также не пригласили бывшего президента США Барака Обаму и его жену Мишель Обаму, которые считаются друзьями принца, пишет BBC News.

Помимо 600 гостей, которые лично знают жениха и невесту, на территорию Винздорского замка, где будет проходить свадьба, приглашены 2640 простых британцев — они смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты и гостей. Как сообщили в Кенсингтонском дворце, в их число входят ветераны боевых действий, социальные работники и волонтеры. В число приглашенных попала 12-летняя Амелия Томпсон, пострадавшая при теракте в Манчестере на концерте Арианы Гранде.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон присутствовали премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон и главы правительств других стран британского Содружества, а также члены ряда зарубежных королевских семей.
На свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы среди гостей были премьер-министр Маргарет Тэтчер, президент Франции Франсуа Миттеран и первая леди США Нэнси Рейган.

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