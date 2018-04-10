Хакеры удалили самый просматриваемый клип ютьюба «Despacito»

Хакерская группировка, называющая себя Prosox and Kuroiʼsh, взломала группу музыкальных каналов Vevo на YouTube.

В частности, они подменили самый просматриваемый ролик в истории сервиса, клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, собственным видео. На нем изображен кадр из испанского сериала «Бумажный дом» (La casa de papel) — люди в красных костюмах и масках с оружием в руках. В описании видео было написано «Освободите Палестину». После хакерской атаки клип «Despacito», имевший более пяти миллиардов просмотров на YouTube, был удален.

Скриншот, размещенный хакерами поверх клипа «Despacito»

Кроме того, в результате хакерских действий были изменены названия и выходные данные популярных клипов других исполнителей, в том числе Шакиры, Тейлор Свифт, Селены Гомес и Дрейка. Все эти ролики выходили на Vevo. На момент написания заметки они не были заблокированы на YouTube.

Скриншот с измененными выходными данными клипа Шакиры на песню «Chantaje»

Руководство YouTube и канала Vevo пока не комментировало ситуацию со взломом страниц сервиса.

Как сообщает BBC News, один из предполагаемых хакеров, участвовавших в атаке на YouTube, написал в твиттере, что сделал это ради веселья. «Я просто использовал скрипт, меняющий названия музыкальных видео. Не судите меня, я люблю YouTube», — добавил он.