Аман Тулеев возглавил парламент Кузбасса

На внеочередной сессии парламента 10 апреля за его кандидатуру проголосовали 38 из 39 депутатов. Тулеев являлся единственным кандидатом на пост спикера.

«Я вспомнил 90-й год. Точно так же. 250 депутатов, этот зал. Я был начальником железной дороги. И меня ни с того, ни с сего избирают председателем областного Совета. Все возвращается. Интересно в жизни происходит, круговорот такой», — сказал Тулеев на сессии парламента перед избранием председателем. «Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем состоянии», — добавил он.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года. 1 апреля 2018 года он подал в отставку. Это произошло через неделю после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Тулеев пояснил, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя». Временно исполняющим обязанности губернатора области был назначен Сергей Цивилев.

Уже спустя два дня после отставки Тулеев получил мандат депутата совета народных депутатов Кемеровской области. 5 апреля депутаты обратились к Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного парламента. 9 апреля глава парламента Алексей Синицын сложил свои полномочия. Он мотивировал свою отставку тем, чтобы у его коллег «появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича».