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В Индии 22 вагона поезда с пассажирами укатились со станции. Остановить их удалось через 12 километров

CNN
15:19, 9 апреля 2018
Надежный источник

В Индии 22 вагона пассажирского поезда, в которых находились около 1000 человек, уехали со станции и преодолели около 12 километров задним ходом.

Вагоны поезда, выполнявшего рейс между штатами Гуджарат и Ориша, уехали со станции во время замены локомотива.

В Индии неуправляемый поезд с пассажирами проехал 12 километров

В Индии 22 вагона поезда с пассажирами укатились со станции. Остановить их удалось через 12 километров.

Опубликовано Meduza 9 апреля 2018 г.

По предварительным данным, железнодорожники нарушили технику безопасности, не заблокировав вагоны. Когда состав потерял скорость, его удалось остановить, положив на рельсы деревянные колодки (по версии Sky News — камни). Никто из пассажиров не пострадал.

Руководство индийских железных дорог пообещало провести расследование произошедшего. Семеро сотрудников железной дороги отстранены от работы на время расследования.

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