Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранил пост на третий срок после победы его партии на выборах
На парламентских выборах в Венгрии победу одержала правящая коалиция во главе с партией «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана.
По результатам обработки 98% бюллетеней, «Фидес» набирала 48,8% голосов и обеспечивала себе 133 из 199 мест в парламенте.
Результаты парламентских выборов позволят Орбану, который уже является рекордсменом по времени нахождения у власти в новейшей истории Венгрии, сохранить пост премьер-министра на третий срок.
Орбан, выступая после объявления первых итогов выборов, назвал победу «Фидес» «исторической».
«Дорогие друзья, позади большая битва, мы обеспечили себе историческую победу, получили шанс защитить Венгрию», — сказал Орбан (англ.яз.).
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