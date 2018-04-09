Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранил пост на третий срок после победы его партии на выборах

Результаты парламентских выборов позволят Орбану, который уже является рекордсменом по времени нахождения у власти в новейшей истории Венгрии, сохранить пост премьер-министра на третий срок.

По результатам обработки 98% бюллетеней, «Фидес» набирала 48,8% голосов и обеспечивала себе 133 из 199 мест в парламенте.

На парламентских выборах в Венгрии победу одержала правящая коалиция во главе с партией «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана.

«Дорогие друзья, позади большая битва, мы обеспечили себе историческую победу, получили шанс защитить Венгрию», — сказал Орбан (англ.яз.).

Партия Виктора Орбана занимала две трети мест в парламенте на двух предыдущих выборах — в 2010 и 2014 годах.

Орбан позиционирует себя как евроскептик, защитник христианских ценностей и борец с нелегальной миграцией, в первую очередь, из мусульманских стран.

Как Виктор Орбан получил единоличную власть в Венгрии и причем тут Джордж Сорос — читайте в репортаже спецкора «Медузы» Константина Бенюмова 9 апреля.