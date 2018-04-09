Минфин предложил ввести пошлины на интернет-покупки дороже 500 евро на полгода раньше

Министерство финансов предложило снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок до 500 евро в месяц с 1 июля, а не с 2019 года, как планировалось ранее.

В проекте постановления правительства, подготовленном Минфином, также предлагается ускорить снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок до 200 евро и ввести его с 2019 года, а не с 2020-го.