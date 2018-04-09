Минфин предложил ввести пошлины на интернет-покупки дороже 500 евро на полгода раньше
Министерство финансов предложило снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок до 500 евро в месяц с 1 июля, а не с 2019 года, как планировалось ранее.
В проекте постановления правительства, подготовленном Минфином, также предлагается ускорить снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок до 200 евро и ввести его с 2019 года, а не с 2020-го.
Сейчас в России без уплаты пошлины можно получить интернет-покупки на общую сумму не более тысячи евро и общим весом не более 31 килограмм на человека в месяц. В случае превышения пошлина составит 30%.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в феврале сообщил о сохранении порога беспошлинного ввоза товаров в 2018 году на уровне тысячи евро. В 2019 году его планировалось снизить до 500 евро, а в 2020 году — до 200 евро.
Порог беспошлинного ввоза товаров на территории Евразийского экономического союза совместно определяют страны ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия).