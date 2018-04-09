Lufthansa отменит половину своих рейсов из-за забастовки

Обновление: Из-за забастовки «Аэрофлот» отменил два рейса в Германию 10 апреля — SU2306/2307 из Москвы во Франкфурт и в обратном направлении. Авиакомпания также просит пассажиров из-за возможных очередей на контроле приезжать в аэропорт Франкфурта как минимум за четыре часа до вылета, сообщает РИА Новости.

Авиакомпания Lufthansa во вторник, 10 апреля, отменит половину своих рейсов из-за забастовки работников наземных служб аэропортов.

В забастовке участвуют сотрудники аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене.

В заявлении, распространенном Lufthansa, говорится, что отменены будут более 800 рейсов, что затронет около 90 тысяч пассажиров.

Отмена в основном коснется рейсов на короткие расстояния, их пассажирам будет предложено добраться до места назначения по железной дороге. Однако забастовка затронет и 58 рейсов на дальние расстояния, сообщили в авиакомпании, не уточнив подробности.

Забастовку проводит профсоюз Verdi в преддверии очередного раунда переговоров с работодателями, намеченного на 15-16 апреля.