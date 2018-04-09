Курс евро на Московской бирже превысил 73 рубля. Впервые за полтора года

Евро на Московской бирже торгуется выше отметки в 73 рубля — впервые с сентября 2016 года. По состоянию на 13:03 мск, за евро давали 73,20 рубля, на 1,82 рубля больше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов евро преодолел отметку в 72 рубля — впервые с августа 2017 года.

Курс доллара на Московской бирже также повышается. Американская валюта на 13:03 мск стоила 59,67, подорожав с начала торгов почти на 1,5 рубля.

Основные биржевые индексы также снижаются. Индекс Мосбиржи потерял к 13:20 мск 7,7%, индекс РТС — 10,17%.

Официальный курс евро, установленный ЦБ на 10 апреля, вырос на 1,18 рубля до 71,88 рубля. Доллар по курсу ЦБ — 58,57 рубля (+74 копейки).