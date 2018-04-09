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Бывшего учителя приговорили к 330 часам обязательных работ за стихотворение про Украину

Грани.ру
10:59, 9 апреля 2018
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Жителя Орловской области Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за публикацию стихотворения «На независимость Украины» в соцсети «ВКонтакте». Бывшев осужден по статье о разжигании ненависти и вражды. Прокурор требовал приговорить его к 2,5 годам колонии-поселения.

«Бывшев отрицательно отзывается о руководстве России, пытается навязать свое мнение, — говорилось в свидетельских показаниях. — В жизни не состоялся — вот и решил пойти путем Иуды».

Грани.ру
Александр Бывшев ранее работал преподавателем немецкого и французского языков средней школы в городе Кромы в Орловской области. Он пишет стихи, за публикацию которых на него завели пять уголовных дел.

Подробнее об уголовных делах Александра Бывшева

В 2015 году Бывшева приговорили к 300 часам обязательных работ за стихотворение «Украинским патриотам». Его также лишили права преподавать в школе. Росфинмониторинг внес Бывшева в список экстремистов и террористов.

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