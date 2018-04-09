Бывшего учителя приговорили к 330 часам обязательных работ за стихотворение про Украину

Жителя Орловской области Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за публикацию стихотворения «На независимость Украины» в соцсети «ВКонтакте». Бывшев осужден по статье о разжигании ненависти и вражды. Прокурор требовал приговорить его к 2,5 годам колонии-поселения.

«Бывшев отрицательно отзывается о руководстве России, пытается навязать свое мнение, — говорилось в свидетельских показаниях. — В жизни не состоялся — вот и решил пойти путем Иуды».

Александр Бывшев ранее работал преподавателем немецкого и французского языков средней школы в городе Кромы в Орловской области. Он пишет стихи, за публикацию которых на него завели пять уголовных дел.

Подробнее об уголовных делах Александра Бывшева Орловский учитель пишет стихи про Украину и публикует их в соцсетях. Против него возбудили уже пять уголовных дел

В 2015 году Бывшева приговорили к 300 часам обязательных работ за стихотворение «Украинским патриотам». Его также лишили права преподавать в школе. Росфинмониторинг внес Бывшева в список экстремистов и террористов.