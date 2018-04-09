Бельгийский велогонщик умер после падения на гонке во Франции

BBC News
06:25, 9 апреля 2018
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23-летний бельгийский велогонщик Михаэль Голартс умер после того, как перенес сердечный приступ во время велогонки «Париж-Рубе» 8 апреля на севере Франции, сообщает BBC News.

В ходе прохождения второго сектора на 109-м километре велогонки Голартс упал с велосипеда на брусчатке, после чего у него случилась остановка сердца. Спортсмен был доставлен вертолетом в больницу Лилля, где спустя несколько часов скончался, не приходя в сознание.

Михаэль Голартс выступал за команду Verandaʼs Willems-Crelan-Charles. Представители команды принесли соболезнования родственникам погибшего велогонщика, но воздержались от дополнительных комментариев.

«Париж-Рубе» является одной из старейших и сложнейших классических однодневных велогонок мира. Велогонка ежегодно проводится в начале апреля с 1896 года. За победу в ней в рейтинг UCI World Ranking гонщику начисляется 100 баллов.
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