Бельгийский велогонщик умер после падения на гонке во Франции

23-летний бельгийский велогонщик Михаэль Голартс умер после того, как перенес сердечный приступ во время велогонки «Париж-Рубе» 8 апреля на севере Франции, сообщает BBC News.

В ходе прохождения второго сектора на 109-м километре велогонки Голартс упал с велосипеда на брусчатке, после чего у него случилась остановка сердца. Спортсмен был доставлен вертолетом в больницу Лилля, где спустя несколько часов скончался, не приходя в сознание.

Михаэль Голартс выступал за команду Verandaʼs Willems-Crelan-Charles. Представители команды принесли соболезнования родственникам погибшего велогонщика, но воздержались от дополнительных комментариев.