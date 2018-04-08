В Крыму электричка столкнулась с микроавтобусом. Есть погибшие

Интерфакс
09:25, 8 апреля 2018
Надежный источник

Авария с участием электрички и микроавтобуса произошла в воскресенье утром на севере Крыма.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, поезд столкнулся с микроавтобусом «Мерседес» на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске.

По предварительным данным, в результате погибли пять человек. Еще десять человек получили ранения. В свою очередь в пресс-службе МВД заявили, что медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим.

Виновником аварии стал водитель машины, выехавший на переезд перед электричкой.

Пригородный поезд двигался по маршруту из Керчи в Армянск. Маршрутное такси следовало из Севастополя в Армянск.

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