В Крыму электричка столкнулась с микроавтобусом. Есть погибшие

Авария с участием электрички и микроавтобуса произошла в воскресенье утром на севере Крыма.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, поезд столкнулся с микроавтобусом «Мерседес» на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске.

По предварительным данным, в результате погибли пять человек. Еще десять человек получили ранения. В свою очередь в пресс-службе МВД заявили, что медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим.

Виновником аварии стал водитель машины, выехавший на переезд перед электричкой.

Пригородный поезд двигался по маршруту из Керчи в Армянск. Маршрутное такси следовало из Севастополя в Армянск.