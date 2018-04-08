При пожаре в Trump Tower погиб один человек

Вечером 7 апреля в Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower, принадлежащем семье президента США Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, возгорание было зафиксировано на 50-м этаже здания. Пожарным удалось справиться с огнем в течение двух часов.

В результате пожара погиб один человек — 67-летний Тодд Брасснер, проживавший в квартире в районе очага возгорания. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, но спасти врачам его не удалось.

Кроме того, в процессе тушения пострадали шестеро пожарных.

Дональд Трамп в своем твиттере поблагодарил пожарных за успешную работу по ликвидации возгорания.