При пожаре в Trump Tower погиб один человек
Вечером 7 апреля в Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower, принадлежащем семье президента США Дональда Трампа.
Как сообщает CNN, возгорание было зафиксировано на 50-м этаже здания. Пожарным удалось справиться с огнем в течение двух часов.
В результате пожара погиб один человек — 67-летний Тодд Брасснер, проживавший в квартире в районе очага возгорания. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, но спасти врачам его не удалось.
Кроме того, в процессе тушения пострадали шестеро пожарных.
Дональд Трамп в своем твиттере поблагодарил пожарных за успешную работу по ликвидации возгорания.
UPDATE: NYPD identified man killed in Trump Tower fire as 67-year-old Todd Brassner https://t.co/mOP5DfPYvX pic.twitter.com/QBR5hkfpnE— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 8, 2018