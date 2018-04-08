Немецкая полиция предотвратила теракт на берлинском полумарафоне
Правоохранительные органы Германии задержали четырех человек, планировавших совершить теракт во время полумарафона в Берлине 8 апреля, сообщает Die Welt.
По данным немецких спецслужб, главарь задержанной группировки намеревался напасть с ножом на бегунов и зрителей. В квартире, которую снимал один из подозреваемых, также были обнаружены следы взрывчатки.
Как отмечается, главарь злоумышленников был близким знакомым тунисца Аниса Амри, который 19 декабря 2016 года въехал на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате того теракта погибли 12 человек. Спустя несколько дней Амри был убит в Милане.
Воскресный полумарафон проводился в Берлине в 38-й раз. В нем приняли участие около 32 тысяч человек.
7 апреля в немецком Мюнстере водитель фургона врезался в посетителей ресторана в старом городе. В результате погибли два человека. Преступник покончил с собой. По данным полиции, им оказался немец 1969 года рождения по имени Йенс Р., якобы страдавший суицидальными наклонностями. Нападение не было признано терактом. Официально мотивы преступника не установлены.