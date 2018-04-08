Немецкая полиция предотвратила теракт на берлинском полумарафоне

Правоохранительные органы Германии задержали четырех человек, планировавших совершить теракт во время полумарафона в Берлине 8 апреля, сообщает Die Welt.

По данным немецких спецслужб, главарь задержанной группировки намеревался напасть с ножом на бегунов и зрителей. В квартире, которую снимал один из подозреваемых, также были обнаружены следы взрывчатки.

Как отмечается, главарь злоумышленников был близким знакомым тунисца Аниса Амри, который 19 декабря 2016 года въехал на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате того теракта погибли 12 человек. Спустя несколько дней Амри был убит в Милане.