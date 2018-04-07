Киргизия обвинила узбекских военных в убийстве человека на киргизской территории
Государственная пограничная служба Киргизии сообщила, что узбекские военнослужащие 7 апреля открыли огонь по мужчине, находившемуся на киргизской территории.
Пострадавший — гражданин Киргизии 1984 года рождения — умер в больнице.
Это произошло в районе города Кербент в Джалал-Абадской области Киргизии.
Представители Узбекистана пока не прокомментировали случившееся. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил провести расследование «совместно с узбекской стороной», передает «Интерфакс».
«В субботу в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области (юг страны) военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении гражданина Киргизии жителя села Курулуш 1984 года рождения, который находился на территории Киргизии и направлялся в сторону населенного пункта Мамай», — рассказал собеседник агентства.