За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

Киргизия обвинила узбекских военных в убийстве человека на киргизской территории

Интерфакс
06:58, 7 апреля 2018
Надежный источник

Государственная пограничная служба Киргизии сообщила, что узбекские военнослужащие 7 апреля открыли огонь по мужчине, находившемуся на киргизской территории.

Пострадавший — гражданин Киргизии 1984 года рождения — умер в больнице.

Это произошло в районе города Кербент в Джалал-Абадской области Киргизии.

Представители Узбекистана пока не прокомментировали случившееся. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил провести расследование «совместно с узбекской стороной», передает «Интерфакс».

«В субботу в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области (юг страны) военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении гражданина Киргизии жителя села Курулуш 1984 года рождения, который находился на территории Киргизии и направлялся в сторону населенного пункта Мамай», — рассказал собеседник агентства.

Интерфакс
На юге Киргизии несколько раз в новейшей истории происходили серьезные столкновения между людьми киргизского и узбекского происхождения. В ходе беспорядков 2010 года, начавшихся после смены власти в Киргизии, погибли, по разным оценкам от нескольких сотен до двух тысяч человек.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Все чудесатее и чудесатее. В Совбезе ООН обсудили дело Скрипалей цитатами из Льюиса Кэролла

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы