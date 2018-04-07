Киргизия обвинила узбекских военных в убийстве человека на киргизской территории

«В субботу в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области (юг страны) военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении гражданина Киргизии жителя села Курулуш 1984 года рождения, который находился на территории Киргизии и направлялся в сторону населенного пункта Мамай», — рассказал собеседник агентства.

На юге Киргизии несколько раз в новейшей истории происходили серьезные столкновения между людьми киргизского и узбекского происхождения. В ходе беспорядков 2010 года, начавшихся после смены власти в Киргизии, погибли, по разным оценкам от нескольких сотен до двух тысяч человек.