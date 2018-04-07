Дерипаска назвал основания для введения против него санкций «смехотворными и абсурдными»

Введение против себя санкций бизнесмен назвал «неприятным, но не неожиданным» событием. Он добавил, что «проанализирует возникшую ситуацию с юристами» после Пасхи.

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал «абсолютно безосновательными, смехотворными и просто абсурдными» основания для его включения в санкционный список Минфина США. Об этом «Медузе» сообщил его официальный представитель.

Олег Дерипаска стал одним из 24 россиян, против которых 6 апреля ввел санкции Минфин США. Санкции были введены и против его компаний — отныне гражданам США запрещено сотрудничать с ними.

После объявления санкций акции компаний Дерипаски резко упали. По оценке Forbes, состояние Дерипаски за несколько часов уменьшилось на 957 миллионов долларов.

Среди оснований для введения санкций против Дерипаски Минфин США назвал его деятельность «от лица высокопоставленного российского чиновника» и близость к российскому государству. В пресс-релизе также были перечислены различные подозрения, которые высказывались в его адрес, в том числе в отмывании денег и причастности к убийству.

В США Дерипаска известен в том числе благодаря сотрудничеству с лоббистом Полом Манафортом, который в 2016 году возглавлял штаб Трампа. Агентство Associated Press писало, что Дерипаска платил Манафорту за продвижение интересов президента России Владимира Путина. Дерипаска это категорически отрицает.

Кроме Дерипаски под санкции попали, в частности, бизнесмены Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава МВД России Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров.