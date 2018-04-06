Следователь по делу «Седьмой студии» получил повышение
Следователь Александр Лавров, который вел расследование по делу «Седьмой студии», получил повышение. Об этом говорится в президентском указе о снятиях и назначениях в государственных органах.
Полковник Лавров назначен старшим следователем по особо важным делам при главе Следственного комитета. Такие должности занимают самые опытные сотрудники СК, которым поручают возглавлять следственные группы по наиболее резонансным происшествиям, отмечает РИА Новости.
По версии следствия, сотрудники театральной компании «Седьмая студия» похитили бюджетные средства, выделенные на постановку спектаклей. Ущерб по делу оценивается в 133 миллиона рублей, пострадавшей стороной признан Минкульт.
В деле шесть обвиняемых, в том числе режиссер Кирилл Сереберенников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский.
Все фигуранты дела, за исключением бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, настаивают на своей невиновности.
Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела «Седьмой студии» в январе 2018 года.