Следователь по делу «Седьмой студии» получил повышение

Следователь Александр Лавров, который вел расследование по делу «Седьмой студии», получил повышение. Об этом говорится в президентском указе о снятиях и назначениях в государственных органах.

Полковник Лавров назначен старшим следователем по особо важным делам при главе Следственного комитета. Такие должности занимают самые опытные сотрудники СК, которым поручают возглавлять следственные группы по наиболее резонансным происшествиям, отмечает РИА Новости.