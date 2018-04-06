Организация по запрещению химического оружия провела инспекцию в России

Также на российской территории, по данным издания, работала группа инспекторов из Португалии под эгидой ОБСЕ.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в начале апреля провели проверку на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Минобороны «Красная звезда». Место проведения проверки в публикации не раскрывается.

Россия в 1997 году ратифицировала Конвенцию о запрещении химического оружия, обязавшись уничтожить имеющиеся у нее запасы. В сентябре 2017 года было объявлено , что все химическое оружие на территории России уничтожено. Контролем за соблюдением запрета на химическое оружие и уничтожением его запасов занимается ОЗХО.

В марте британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания заявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР и произведенным в России.

Власти РФ причастность к отравлению Скрипалей и производство «Новичка» категорически отрицают. В апреле Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу об отравлении Скрипалей. Как заявили власти РФ, организация на все вопросы не ответила.

Британские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что спецслужбам удалось установить место производства «Новичка» в России. Так, по версии The Sun, лаборатория по производству «Новичка» располагается в районе Ясенево на окраине Москвы, где находится Служба внешней разведки России.