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МЧС: причиной пожара в московском ТЦ «Персей для детей» могла стать неисправность приборов освещения

РИА Новости
15:17, 6 апреля 2018
Надежный источник

Вероятной причиной пожара в московском торговом центре «Персей для детей» могла стать неисправность приборов освещения, сообщил РИА Новости начальник московского управления МЧС России Илья Денисов.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что к возгоранию могла привести перегрузка в электросети, которая вызвала короткое замыкание.

Пожар в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы произошел 4 апреля. В результате погиб один из сотрудников ТЦ, шестеро спасателей пострадали.
Возгорание произошло на шестом этаже здания, где располагался склад ткацкой фабрики. Пожарные эвакуировали 600 человек. Пожар потушили в течение часа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
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