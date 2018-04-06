МЧС: причиной пожара в московском ТЦ «Персей для детей» могла стать неисправность приборов освещения

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило , что к возгоранию могла привести перегрузка в электросети, которая вызвала короткое замыкание.

Вероятной причиной пожара в московском торговом центре «Персей для детей» могла стать неисправность приборов освещения, сообщил РИА Новости начальник московского управления МЧС России Илья Денисов.

Пожар в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы произошел 4 апреля. В результате погиб один из сотрудников ТЦ, шестеро спасателей пострадали.

Возгорание произошло на шестом этаже здания, где располагался склад ткацкой фабрики. Пожарные эвакуировали 600 человек. Пожар потушили в течение часа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.