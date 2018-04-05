Умерла детская писательница и переводчица Ирина Токмакова

ТАСС
19:25, 5 апреля 2018
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В Москве на девяностом году жизни умерла детская писательница и переводчица Ирина Токмакова. Эту информацию ТАСС подтвердила ее внучка Лидия Токмакова.

Среди произведений Токмаковой наиболее известны сборники стихов «Сказка про Сазанчика» и «Летний ливень», повести и сказки «Счастливо, Ивушкин», «И настанет веселое утро», «Чародейка».
Токмакова также занималась переводами; в частности, она перевела на русский повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио», сказку шотландского писателя Кеннета Грэма «Ветер в ивах», а также несколько сказок про Мумми-троллей финской писательницы Туве Янссон.

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