Причиной отравления 250 человек на свадьбе в Киргизии стала курица по-тайски
Причиной массового отравления на свадьбе в Киргизии стала курица по-тайски в кляре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря республиканского Минздрава Жылдыз Айгерчинову.
В блюде из курицы, которое подавали на свадьбе, обнаружены бактерии сальмонеллеза. «В результатах проб, взятых у больных в республиканской клинической инфекционной больнице, также выявлена бактерия сальмонеллы», — сообщила представитель Минздрава Киргизии.
Как установили эксперты, была «нарушена технология приготовления продуктов и условий хранения» блюда из курицы, которое подавали на свадьбе.
Массовое отравление произошло в Киргизии 31 марта на свадьбе, проводившейся в ресторане «Ала-Тоо» в Бишкеке.
По последним данным, за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 249 человек. Всего на свадьбу в Бишкеке были приглашены 190 гостей. Большое число пострадавших в Минздраве Киргизии объяснили тем, что «многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи».
По факту отравления возбуждено дело по статьям о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.