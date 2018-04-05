Причиной отравления 250 человек на свадьбе в Киргизии стала курица по-тайски

Причиной массового отравления на свадьбе в Киргизии стала курица по-тайски в кляре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря республиканского Минздрава Жылдыз Айгерчинову.

В блюде из курицы, которое подавали на свадьбе, обнаружены бактерии сальмонеллеза. «В результатах проб, взятых у больных в республиканской клинической инфекционной больнице, также выявлена бактерия сальмонеллы», — сообщила представитель Минздрава Киргизии.

Как установили эксперты, была «нарушена технология приготовления продуктов и условий хранения» блюда из курицы, которое подавали на свадьбе.